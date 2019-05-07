مصر | "بسبب حريق سيارة".. كثافات مرورية أعلى المحور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسبب حريق سيارة".. كثافات مرورية أعلى المحور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية أعلى المحور المتجة من أكتوبر، اتجاه ميدان لبنان، بسبب اشتعال النيران بسيارة ملاكي، وتم سحب الكثافات المرورية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة اعلى المحور وعلى الفور انتقل قيادات الادارة العامة للمرور والحماية المدنية لإخماد الحريق، وتم إخماد الحريق، وسحب الكثافات المرورية وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.