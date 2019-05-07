مصر | "أملاك دولة".. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين على أرض بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أملاك دولة".. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين على أرض بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت نيابة حلوان الجزئية، الاستعلام عن حالة 3 مصابين في مشاجرة عنيفة نشبت بسبب خلافات على قطعة أرض خاصة بالبحث العلمي.

وتلقت مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي تفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي أولاد غنيم والسلمانية، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، وبالفحص والتحرى تبين نشوب المشاجرة بسبب الخلاف علي قطعة أرض أملاك الدولة ورغبة كل من الطرفين بوضع اليد عليها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تم القبض على طرفي المشاجرة، وضبط الأسلحة المستخدمة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

