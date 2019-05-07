أخبار مصر | الأزهر الشَّريف يُطلق 3 برامج دينية في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشَّريف يُطلق 3 برامج دينية في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي، بثلاثة برامج دينية اجتماعية توضح مفاهيم العقيدة، وأسرار كلمات القرآن الكريم، وتحصن الكيان الأسري، وتوجِّه رسائل لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الدينية، وتسلط الضوء على بعض لطائف الله الخفيّة، وذلك لتعزيز الروحانيات في شهر رمضان المبارك، وتوعية العقول للمساعدة في بناء مجتمعٍ واعٍ بمقومات الإسلام وأركانه.

ويأتي في مقدمة هذه البرامج برنامج حديث "شيخ الأزهر"، لفضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، والذي يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان المبارك على التليفزيون المصري ، في تمام الساعة 6:15 مساء ،ويناقش عددًا من قضايا الأسرة المسلمة، والحقوق التي أقرها الإسلام للزوج والزوجة، وحقوق المرأة فى القرآن الكريم، وكيفية الحفاظ على الكيان الأسري وتحصين الأسرة كأساس لبناء مجتمع إنساني سليم.

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ويواصل الأزهر الشَّريف، تقديم برامج أزهرية دينية لشباب ودعاة الأزهر، بلغةٍ حوارية دينية بسيطة، من هذه البرامج، برنامج «لطائف» للشيخ "أحمد المالكي"، وهو برنامج ديني توعوي، يذاع على قناة "أبوظبي"، الساعة 1:30م ، وقناة المحور، الساعة11:30ص، والساعة 5.30 م، وقناة الغد المشرق الساعة 5:45م، ويعتمد البرنامج على استخراج اللطائف الربانية والنبوية والفوائد التربوية، من خلال النظر والتدبر في كتاب الله وسنة الرسول الكريم والسيرة النبوية، وتغليب جانب الرحمة واللطف في كل ما يحدث للبشر، ويُعرِّف الناس بنعم الله المنزلة عليهم صباح مساء، وحسناته المتواترة في السر والجهر.

فيما يتناول برنامج " كلمات الله" للشيخ " تامر مطر"، والذي يذاع يوميًّا على قناة الحياة الساعة 5:30م، وقناة دبي الساعة 1:30م، ويسعى البرنامج إلى تفسير وتوضيح أسرار وأنوار الأدعية والكلمات القرآنية وأسماء الله الحسنى، وكيفية التوكل على الله والصبر واليقين لمواجهة فتن الدين والدنيا، ورد كيد الشياطين وحفظ العباد وحمايتهم.

ويأتي ذلك في إطاراستراتيجية الأزهر الشَّريف التى تسعى إلى توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال فى جميع أنحاء العالم.