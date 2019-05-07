أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة جامعة الإسكندرية وأخرى لذوي الاحتياجات بجامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة جامعة الإسكندرية وأخرى لذوي الاحتياجات بجامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية الخامسة عشر لطلبة جامعة الإسكندرية، والندوة التثقيفة الثانية لذوى الإحتياجات الخاصة بمقر جامعة حلوان.

وجاء ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعي طلبة الجامعات وجميع فئات المجتمع بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة.

وألقى الأستاذ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، كلمة أعرب فيها عن كامل الثقة بالقوات المسلحة، والتي يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة في مواجهة الإرهاب الآثم، مضحين بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

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وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، كذلك دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدنى من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري.

من جانبهم أعرب طلاب الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة عن فخرهم بالقوات المسلحة، مؤكدين أنهم يقفون خلف قواتهم المسلحة للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

كما قدم طلبة الجامعات وذوى الإحتياجات الخاصة عدد من الفقرات الفنية الاستعراضية والشعرية والتي تعبر عن الولاء والانتماء لمصر، وفي نهاية الندوتان تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن، هذا بالإضافة إلى تكريم عدد من طلاب الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة.