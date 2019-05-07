أخبار مصر | "صرصور الغيط" يجمع وزيري الصحة والزراعة لمناقشة طرق المكافحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صرصور الغيط" يجمع وزيري الصحة والزراعة لمناقشة طرق المكافحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الوزيرين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة، مساء أمس بديوان عام وزارة الصحة، وبحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نفين النحاس، مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة، طرق مكافحة حشرة "صرصور الغيط" وهي حشرة زراعية ليست لها أي علاقة بنقل مسببات الأمراض وليس لها تأثير على الصحة العامة، ولكنها تتغذى على أوراق المحاصيل صغيرة العمر لذا عرفت بصراصير الغيط، وهى تسبب فقط الإزعاج والقلق عند تواجدها داخل الكتل السكنية، كما أنها ليلية النشاط تظهر بكثافة ليلًا وخاصةً في الأماكن ذات الإضاءة العالية.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، إنه تم رصد حشرة "صرصور الغيط" في محافظة جنوب سيناء كأول ظهور لها داخل الكتل السكنية وذلك بعد الترصد الحشري الذي يتم تنفيذه في كل المحافظات من خلال فرق الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض، مضيفًا أنه تم إرسال فريق مركزي من الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض كدعم للمديرية في تنفيذ خطة المكافحة المتكاملة لحشرة صرصور الغيط، حيث قام الفريق المركزي بمشاركة المديرية في تنفيذ الخطة المرسلة للمكافحة المتكاملة باستخدام مبيدات وأجهزة الصحة العامة والملابس الواقية داخل المحافظة بالاشتراك والتنسيق مع مديرية الزراعة، كما تقوم مديرية الزراعة بالمكافحة داخل الزراعات وتقوم مديرية الصحة بالمكافحة داخل الكتل السكنية.