أخبار مصر | استمراراً للتلاحم بين الجيش والشعب.. القوات المسلحة تقيم موائد إفطار بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمراراً للتلاحم بين الجيش والشعب.. القوات المسلحة تقيم موائد إفطار بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إقامة 135 مائدة إفطار رمضانية موزعة بكافة محافظات الجمهورية، وبإجمالي طاقة 828 ألف وجبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك، ستتركز في المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافة أكبر عدد من الصائمين.

وجاء ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في التلاحم مع الشعب المصري ومشاركة المواطنين الاحتفال بشهر رمضان المعظم.

وأقامت المنطقة المركزية العسكرية 43 مائدة رمضانية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفيه والفيوم وبنى سويف والمنيا ، كما قام الجيش الثاني الميداني بتنظيم 30 مائدة رمضانية بمحافظات بورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية، وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى أقيمت 18 مائدة رمضانية بمحافظات السويس وجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر، كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية 21 مائدة رمضانية بمحافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ.

وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنظيم 18 مائدة رمضانية بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر وقنا وأسوان وسوهاج والوادي الجديد والأقصر، كما أقامت المنطقة الغربية العسكرية خمس موائد بمحافظة مطروح، وشاركت القوات البحرية بإعداد وتجهيز مائدتين بنطاق محافظة الإسكندرية، ومائدة لقيادة قوات حرس الحدود بنطاق القاهرة الكبرى.