أخبار مصر | وزيرا الصحة والزراعة يتابعان التحور الجيني لفيروس أنفلونزا الطيور في الحالات البشرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الصحة والزراعة يتابعان التحور الجيني لفيروس أنفلونزا الطيور في الحالات البشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عن طريق الاجتماع الرباعي المشترك والذي بدأ منذ عام 2011 ويشمل معامل وزارة الصحة ومعامل الطب البيطري بالإضافة إلى فريق وبائيات من وزارة الصحة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والذي يقوم بإبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن جميع الحالات البشرية المشتبه بها، عن طريق مديريات الصحة وعلى المستوى المركزي للتعرف على مصدر التعرض ومكافحة الطيور المصابة.

وجاء ذلك بديوان عام وزارة الصحة، وبحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نفين النحاس، مدير المكتب الفنى لوزيرة الصحة.

وأوضح مستشار الوزيرة لشؤن الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة أكدت مشاركة نتائج متابعة التحور الجيني لفيروس أنفلونزا الطيور في الحالات البشرية ومقارنتها بنفس النتائج في الفيروس المنتشر في الطيور، كما يتم تدريب أطباء من الهيئة العامة للخدمات البيطرية على علوم الوبائيات التطبيقية والإحصاء الحيوي سنويًا بوزارة الصحة ضمن البرنامج التدريبي الميداني للوبائيات التطبيقية FETP، حيث أثمرت هذه الجهود المشتركة والتعاون المستمر عن عدم حدوث أي حالات لإصابات بشرية مؤكدة خلال عام 2018 وحتى أبريل 2019.

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة، مساء أمس، جهود التنسيق المستمر بين الوزارتين لتبادل المعلومات عن الوضع الوبائي الخاص بأنفلونزا الطيور وتقييم عوامل الخطورة،