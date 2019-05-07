أخبار مصر | مؤسسة التكافل الاجتماعي: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية للعملاء والأسر الفقيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة التكافل الاجتماعي: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية للعملاء والأسر الفقيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، بأن المؤسسة قامت بتقديم 4 ملايين جنيه مساعدات نقدية مقدمة للأسر الأكثر احتياجا من عملاء التكافل الاجتماعي وذلك دعما للأسر استقبالا لشهر رمضان الكريم حيث تم تقديم تلك المساعدات لعدد 36 ألفا 520 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من عملاء التكافل الاجتماعي بالمؤسسة وفروعها المنتشرة، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأشار اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إلى أن هذا المجهود يأتي للعام الخامس على التوالي في اطار الدور الذى تقوم به المؤسسة في رعاية الاسر الأكثر احتياجا وتخفيفا العب عن كاهل الاسر خاصة في الشهر الكريم وانه قد تم تقديم المساعدات فى شكل نقدى لتمكين الاسر من تلبية احتياجاتها.

وأضاف حمودة أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تحقيق التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية الفئات إلى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها واجراء عمليات جراحية للحالات المرضية بالإضافة الى تحسين مستوى معيشة الأسرة ويصل عدد فروع المؤسسة الى 27 فرعا على مستوى الجمهورية تقدم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية وتتنوع المساعدات بين مساعدات تعليم وحالات ملحة وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية وتعويضات وكوارث ونكبات وغيرها.