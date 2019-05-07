أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين أكاديمية النقل البحري ومدينة الإنتاج الإعلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين أكاديمية النقل البحري ومدينة الإنتاج الإعلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون، يتيح لطلاب الأكاديمية التدريب بالمدينة في مجالات صناعة الإعلام، وهندسة الإعلام، وإدارة المؤسسات الإعلامية.

جاء ذلك ضمن خطة المدينة التي تهدف إلى التوسع في أنشطة التدريب الإعلامي بفروعه المختلفة، للدارسين المصريين والعرب من كافة الأكاديميات والجامعات والمعاهد العلمية؛ وذلك للمساهمة في خلق كوادر إعلامية مدربة تمتلك الأدوات العلمية الحديثة، تستطيع مواكبة التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال في الفترة الحالية.

وأعرب "هيكل" عن أهمية هذا البروتوكول مع الأكاديمية العربية، والتي تعد من أهم المؤسسات العلمية في المنطقة التي تقوم بدور كبير في تعزيز الانتماء العربي بين الشباب في الدول العربية وتوطيد أواصر الأخوة بينهم، وأكد استعداد المدينة التام لتقديم كافة التسهيلات والإمكانات التي تسهم في تحقيق أقصى استفادة من تدريب طلبة الأكاديمية بالمدينة، مؤكدًا أن البروتوكول يعد بداية مبشرة نضع عليها آمالًا كبيرة لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين المدينة والأكاديمية.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أن دور الإعلام يتعاظم في المرحلة التي نعيشها والمرحلة المقبلة، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بزيارة المدينة وتوقيع هذا البروتوكول التدريبي، الذي يتيح الفرصة لتدريب طلبة الأكاديمية داخل هذا الصرح الإعلامي العظيم الذي نفخر به كمصريين، مما يضيف خبرات إعلامية جديدة لم تتحقق لهم من قبل، في ظل القدرات البشرية والإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي تملكها مدينة الإنتاج الإعلامي.