أخبار مصر | عصام حسني نائبا لرئيس مركز ومدينة الصف‎ بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصام حسني نائبا لرئيس مركز ومدينة الصف‎ بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بتكليف عصام حسني عبده الجمال، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الصف، وهو من العاملين بالدرجة الأولى للمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتمويل وكان يشغل وظيفة رئيس وحدة الاختصاص.

مخابز الجيزة تعمل على مدار فترتين قبل وبعد الإفطار

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، عن إلغاء الإجازات لمفتشي التموين طوال شهر رمضان.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن القرار جاء لتشديد الرقابة على المخابز طوال الشهر منعاً للتلاعب بدعم المواطنين، والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابقاً للمواصفات، من حيث الوزن والحجم خاصة مع الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الخبز.

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وأعلن المحافظ أن هناك متابعة مشددة على مدار اليوم لعمل المخابز، والتأكد من التزامها بالمواعيد التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والخاصة، بتعديل مواعيد فتح المخابز خلال شهر رمضان لتعمل على فترتين الأولى من 8 صباحاً وحتى ال 4 عصراً والثانية من 8 مساء حتى 11 مساء.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمواجهه حازمة لأي مخالفة من قبل المخابز بالتنسيق مع الإدارات التموينية التابعة لهم، والتأكد من التزامهم بالمواعيد المحددة للعمل دون إخلال بها.

كما كلف المحافظ مديريتي التموين والطب البيطرى بالتنسيق مع مباحث التموين وادارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى، إضافة إلى تكثيف الحملات على المصانع والمنشات الغير مرخصة والتي تعمل في مجال الأغذية.

وأكد هشام كامل مدير مديرية التموين انه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التموينية تعمل من 9 صباحاً حتى 5 مساءاً لمتابعة حسن سير العمل التمويني والمخابز والأسواق وتلقي شكاوى المواطنين.

ومن جانب آخر، قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين بالمجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال شهر رمضان المبارك.