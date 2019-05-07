أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

حيث ناقش اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإيطالية في مجالات التصنيع المختلفة ومنها التعاون مع شركة راينميتال وشركة بريتا للإنتاج المشترك للطبنجات البريتا في مصر وغيرها من الشركات الإيطالية وإمكانية تعزيز هذا التعاون ، وتم التأكيد خلال اللقاء علي التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات سواء في مجال الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات وتم توجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الشركات الإيطالية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتوفرة بها وتحديد أوجه جديدة للتعاون .

ومن جانبه أشاد" كانتينى " بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وإيطاليا مؤكداً على تطورها خلال السنوات الأخيرة ، وأعرب عن رغبته في توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع الشركات الإيطالية علي الاستثمار في مصر كما قام بعرض رغبة شركات عدة في إقامه مشروعات صناعيه مشتركة.

مؤكداً علي ان المناخ الاستثماري في مصر في الوقت الحالي مناخ جاذب وأن مصر من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوي العالم للشركات العالمية لجذب وزيادة الاستثمارات بها، لافتاً إلي أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام يعد أهم حدث سياسي في عام 2019 مشيراُ إلي أنها خطوة مهمة للغاية تجعل مصر مركزاً للانطلاق لأفريقيا ، ومواجهة النزاعات في مختلف مناطق القارة وأنها ستكون البوابة الرئيسية والهامة للشركات الإيطالية لزيادة الاستثمارات في الدول الأفريقية ، الأمر الذي يدعو إلى بذل جهود مشتركة لخدمة العلاقات الثنائية مؤكداً على وجود شركات إيطالية متميزة يتوافر بها خبرات تكنولوجية متطورة في العديد من المجالات.