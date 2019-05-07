أخبار مصر | قافلة جامعة الأزهر بـ"بئر العبد" تجري كشوفات طبية على 747 حالة مرضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة جامعة الأزهر بـ"بئر العبد" تجري كشوفات طبية على 747 حالة مرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت القافلة الطبية التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وإشراف أشرف البدويهي نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وذلك بمستشفى بئر العبد بشمال سيناء عن إجراء كشوفات طبية على المرضى بلغت نحو 747 حالة في حوالي 9 تخصصات طبية.

كما قامت القافلة بإجراء 5 عمليات جراحية وعمل نحو 54 أشعة، كذلك قام أعضاء القافلة من الأطباء بإجراء تحليلات طبية لنحو 60 حالة.

وعلى مستوى المساعدات الإنسانية تم توزيع 700 كرتونة مواد غذائية و150 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة بئر العبد، حيث استمرت فعاليات وأنشطة القافلة على مدار يومين.