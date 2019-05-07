أخبار مصر | عمليات قلب وعيون وتجهيز 10 عيادات رمد ووصلات مياه.. أبرز أنشطة "صناع الخير" في رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمليات قلب وعيون وتجهيز 10 عيادات رمد ووصلات مياه.. أبرز أنشطة "صناع الخير" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة تواصل أنشطتها التنموية في شهر رمضان الكريم، حيث سيتم إجراء 1000 عملية عيون وتسليم نظارات طبية لغير القادرين بالمجان واجراء 100 عملية قلب للأطفال وقسطرة علاجية وتشخيصية لغير القادرين بالمجان، إضافة إلى تجهيز ١٠ عيادات رمد بالقري الأكثر احتياجا.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة بصدد توصيل ١٠٠ وصلة مياه واستكمال إنشاء محطات لتنقية المياه، إضافة إلى استكمال إجراءات عمليات العيون، وتوزيع النظارات الطبية للحالات التي تم الكشف عليها ضمن مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى، والتي تطلقها المؤسسة بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية برعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأعلن عبد الفتاح، أن مؤسسة صناع الخير تستعد لتطوير وتنمية قرية دار السلام بالفيوم بتكلفة تصل إلى ٥ مليون جنية وتوصيل المياه وبناء المنازل وخدمة صحية ومشروعات تنموية وتحويلها لقرية نموذجية ومنتجة، مشيرا إلى أن المؤسسة تتكفل بكل التكاليف المادية بدء من الكشف وصرف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأوضح عبد الفتاح، أنه جاري تجهيز 100 عروسة يتيمة خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن مؤسسة صناع الخير مستمرة بعد شهر رمضان الكريم في إطلاق قوافل مبادرتى "عنيك في عنينا" و"أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وأوركيديا للصناعات الدوائية للكشف عن اطفال بلا مأوى والأيتام والمسنين بالمجان.