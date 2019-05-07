أخبار مصر | رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تطوير السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة؛ لمناقشة تطوير مرفق السكة الحديد وعدد من الملفات التي تخص مرفق النقل.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، لمتابعة استعدادات الإمتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عقد اجتماع مع مُديري المُديريات على مُستوى الجمهورية، وسيتم إبلاغهم بعدد المدارس الجاهزة للإمتحان الإلكتروني، مشيراً إلى أن هُناك عدداً قليلاً من المدارس سيتم إمتحانها ورقياً، إضافة إلى طلاب المنازل والسُجون والمُستشفيات.