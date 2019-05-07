أخبار مصر | مدبولي يُتابع استعدادات الإمتحانُ الإلكتروني للصف الأول الثانوي.. وطلعت : هناك تنسيقاً كاملاً بين الاتصالات والتعليم لج

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مدبولي يُتابع استعدادات الإمتحانُ الإلكتروني للصف الأول الثانوي.. وطلعت : هناك تنسيقاً كاملاً بين الاتصالات والتعليم لجاهزية المدارس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، لمتابعة استعدادات الإمتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

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وخلال الاجتماع أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عقد اجتماع مع مُديري المُديريات على مُستوى الجمهورية، وسيتم إبلاغهم بعدد المدارس الجاهزة للإمتحان الإلكتروني، مشيراً إلى أن هُناك عدداً قليلاً من المدارس سيتم إمتحانها ورقياً، إضافة إلى طلاب المنازل والسُجون والمُستشفيات.

وأضاف وزيرُ التربية والتعليم أنه سيتمُ تدريب مُديري المدارس لمدة يومين على آليات تنفيذ الإمتحان الإلكتروني، وطرقُ التعامل في حالة حدوث أي مشكلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد الإمتحانات الإلكترونية للمدارس التي سيتم إجراء الإمتحانات بها في الفترة الصباحية، وإعداد امتحانات أخرى للمدارس المسائية، بخلاف إعداد الامتحانات الورقية أيضاً.

وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم، ومسئولي الجهات المعنية، من أجل التأكد من جاهزية المدارس التي سيتم الإمتحانُ بها إلكترونياً، وستكونُ هُناك فرقُ تدخلٍ سريع جاهزة للتعامل فنياً مع أي مشكلة تطرأ.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اجتماع مُديري المُديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مع مديري المدارس التي سيتم بها امتحانات الصف الأول الثانوي، لمُناقشة كُل تفاصيل عملية اجراء الإمتحانات إلكترونياً، وكيفية التعامل إذا طرأت أيُ مُشكلة، وأن يكون هناك خطوط تليفونية للتواصل الفوري لحل أي مشكلة.