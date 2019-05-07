انت الان تتابع MBC ترد على «المصنفات الفنية» بسبب «رامز في الشلال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رامز في الشلال

أصدرت قناة "mbc" مصر بيانا أكدت خلاله أن ما نشر في بعض المواقع عن إرسال "هيئة الرقابة على المصنفات الفنية" خطابا إلى مكرم محمد أحمد، رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، تُطالب فيه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة"، ويحمل الخطاب إشارة مفادها أن برنامج "رامز في الشلال" لم يحصل على ترخيص لعرضه. وأكد مصدر في مجموعةMBC أن برنامج "رامز في الشلال" هو من إنتاج شركة مسجلة وفق الأصول في دولة الإمارات.

وأوضح المصدر أن البرنامج يتم تصويره في إحدي جزر إندونيسيا، ويُعرض على أكثر من قناة منتمية إلى "مجموعة MBC"، التي تبث جميعها من خارج مصر، وبالتالي لا توجد علاقة مباشرة لـ"هيئة الرقابة على المصنفات الفنية" بالبرنامج، لا من حيث العرض ولا الشكل ولا المحتوى. وأشار المصدر إلى أن صيغة الخطاب المتداول

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