انت الان تتابع MBC ترد على «المصنفات الفنية» بسبب «رامز في الشلال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رامز في الشلال
أصدرت قناة "mbc" مصر بيانا أكدت خلاله أن ما نشر في بعض المواقع عن إرسال "هيئة الرقابة على المصنفات الفنية" خطابا إلى مكرم محمد أحمد، رئيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، تُطالب فيه بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة"، ويحمل الخطاب إشارة مفادها أن برنامج "رامز في الشلال" لم يحصل على ترخيص لعرضه. وأكد مصدر في مجموعةMBC أن برنامج "رامز في الشلال" هو من إنتاج شركة مسجلة وفق الأصول في دولة الإمارات.
وأوضح المصدر أن البرنامج يتم تصويره في إحدي جزر إندونيسيا، ويُعرض على أكثر من قناة منتمية إلى "مجموعة MBC"، التي تبث جميعها من خارج مصر، وبالتالي لا توجد علاقة مباشرة لـ"هيئة الرقابة على المصنفات الفنية" بالبرنامج، لا من حيث العرض ولا الشكل ولا المحتوى. وأشار المصدر إلى أن صيغة الخطاب المتداول
وأوضح المصدر أن البرنامج يتم تصويره في إحدي جزر إندونيسيا، ويُعرض على أكثر من قناة منتمية إلى "مجموعة MBC"، التي تبث جميعها من خارج مصر، وبالتالي لا توجد علاقة مباشرة لـ"هيئة الرقابة على المصنفات الفنية" بالبرنامج، لا من حيث العرض ولا الشكل ولا المحتوى.
وأشار المصدر إلى أن صيغة الخطاب المتداول بها تحامل واضح وغير مبرّر على البرنامج، إذ أشار إلى أن الرقابة راسلت 12 قناة للحصول على تراخيص قبل عرض برامجها ومسلسلاتها، لكن الخطاب لم يذكر بالاسم إلا برنامج "رامز في الشلال" وحده، على أنه "لم يحصل على تصريح" (كما جاء في النص)، علماً أن الخطاب نفسه لم يشر بالاسم لأي برنامج أو مسلسل آخر في أي قناة، الأمر الذي يحتاج لتوضيح من قبل الرقابة، إلا إذا كان الخطاب المنسوب إليها غير صحيح.
وأوضحت مجموعة MBC"، في بيانها، أنها تؤكد احترامها لـ"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، كما تُقدر رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، والدور الذي يقوم به المجلس، رئيساً وأعضاء، سعياً إلى حفظ الحقوق وإلزام الجهات المعنية بواجباتها، في كل الظروف والأوقات.
يذكر أن برنامج "رامز في الشلال" بدأ عرضه في الأول من رمضان على عدد من قنوات ومنصات مجموعة MBC.
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