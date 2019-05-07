اشتكي والحل فوري.. 4 طرق للإبلاغ عن نقص السلع والزحمة

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سلع غذائية - أرشيفية
بدأت وزارة التنمية المحلية، تلقي شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان، بشأن نقص السلع الغذائية والتكدسات المرورية في الأحياء والمدن، وذلك من خلال 4 وسائل خصصتها الوزارة، إذ قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوسائل المخصصة لشكاوى المواطنين، هي مبادرة "صوتك مسموع"، وتتلقى الشكاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": (www.facebook.com/sotakmasmwo).
وأوضح أنه يتم استقبال الشكاوى أيضا على رقم الخط الساخن "15330" ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة إلى رقم للواتس آب 01150606783.ولفت أيضا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتلقى الشكاوى من المواطنين على أرقام تليفونات 27957837 ، و33356708، وفاكس 33378597".وشدد
وأوضح أنه يتم استقبال الشكاوى أيضا على رقم الخط الساخن "15330" ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة إلى رقم للواتس آب 01150606783.
ولفت أيضا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتلقى الشكاوى من المواطنين على أرقام تليفونات 27957837 ، و33356708، وفاكس 33378597".
وشدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على المحافظين بضرورة تشكيل غرف عمليات في كل محافظة والتنسيق مع الأحياء والمدن والمراكز، لمتابعة عمليات توافر السلع داخل الشوادر في كل محافظة والتنسيق مع الجهات والإدارات المختلفة مثل المرور والصحة والتموين، والمرافق والخدمات على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة في قطاع المرافق من مياه وكهرباء وغيرها. والعمل على حلها بشكل فوري.
وكان شعراوى قد تفقد سير العمل في غرفة العمليات المركزية بالوزارة والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك على مستوى المراكز والقرى من خلال المعارض التي يتم إقامتها بالتنسيق مع وزارة التموين والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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