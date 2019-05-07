انت الان تتابع اشتكي والحل فوري.. 4 طرق للإبلاغ عن نقص السلع والزحمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سلع غذائية - أرشيفية

بدأت وزارة التنمية المحلية، تلقي شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان، بشأن نقص السلع الغذائية والتكدسات المرورية في الأحياء والمدن، وذلك من خلال 4 وسائل خصصتها الوزارة، إذ قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوسائل المخصصة لشكاوى المواطنين، هي مبادرة "صوتك مسموع"، وتتلقى الشكاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": (www.facebook.com/sotakmasmwo).

وأوضح أنه يتم استقبال الشكاوى أيضا على رقم الخط الساخن "15330" ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة إلى رقم للواتس آب 01150606783.ولفت أيضا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتلقى الشكاوى من المواطنين على أرقام تليفونات 27957837 ، و33356708، وفاكس 33378597".وشدد

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