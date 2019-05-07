شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس وبطريرك الكاثوليك وسفير الفاتيكان يزرعون شجرة الزيتون في «يوم الأخوة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرافقه البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وسفير الفاتيكان بمصر برونو موزار، فعاليات «يوم المحبة الأخوية» الثلاثاء، في كنيسة بيت الآباء اليسوعيين، بكنج مريوط غرب الإسكندرية.

وشهد الافتتاح مداعبات من البابا تواضروس، للمشاركين أثناء زراعة شجرة الزيتون، حيث داعب البطريرك اسحاق ابراهيم، عندما سأل الاخير عن «مسطرين» (جاروف صغير) لوضع التراب على جذع الشجرة، فرد عليه تواضروس الثانى مازحاً: «جاروف لكل مواطن، وقال للحضور كل واحد ييجى مكانى هنا ويشارك في الزراعة، وذلك قبل أن يأخد البابا الكوريك الكبير لردم جذع الشجرة وريها».

وقبل الإنتهاء من زراعة شجرة الزيتون، مازحه احد الحضور قائلاً: «هتطلع ثمرة بكره غالباً يا ابونا، فرد عليه ايوه هتطلع بكره تفاح ما أثار موجة ضحك بين القيادات الكنسية المشاركة في الفعاليات».

وتبادل القيادات الكنسية، كلمات مقتضبة عن المحبة والأخوة، حيث قال البابا تواضروس الثانى،«أن النفس المرتاحة المتصالحة، والمتسامحة، والمتفاءلة، هي اللى مفيهاش «كلاكيع»، وربنا يحفظكم جميعا من الكلاكيع، واحيانا الانسان يبقى عنده كلكوعة.. اتنين تلاتة ممكن يبقوا عشرة، وعندما تترجم المحبة، تصير راحة للنفوس وصاحب المحبة ينظر للحياة نظرة ايجايبة، وصاحب النفس المرتاحة هو من يتمتع براحة النفس، واذا غابت المحبة عنك، ساعتها يكون هناك أمر خطأ في فكرك وبالتالى لا تستطيع التفكير الصحيح».

ووجه حديثه للحضور قائلاً: «فرحان بيكم كلكم وفرحان اننا نبقى موجودين كلنا في مكان واحد، ونقول ترانيم، وصلوات، وبشكركم جداً لأننا نتقابل في هذا اليوم المفرح، والتاريخ يعلمنا أن الانسان مواقف وعندما يكون له مواقف تدور كلها في دائرة المحبة، يعلم انه يسير في الطريق السليم، وعندما ننظر إلى القديس بولس الرسول، فإنه تغنى بالمحبة، وجعلها انشودة وخصص لها اصحاحاً».

والقى البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كلمة مقتضبة قال فيها أننا في جو القيامة نعلن فرحنا، وشهادتنا شهادة المؤمنين بالمسيح القائم.

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واقترح أن يتم عمل لقاءات مماثلة في كل بقاع الجمهورية، خاصة في الصعيد وليس في اسكندرية فقط.

وقال القاصد الرسولى وسفير الفاتيكان بمصر برونو موزار أنه جميل جدا ان نحتفل بيوم المحبة الذي يملئ قلوبنا بالمحبة والسرور واحب اوجه التهانى للبابا تواضروس الثانى والبطريرك ابراهيم اسحاق وللحضور لفرح العطاء بالقيامة واحب ارسل سلام البابا فرانسيس بابا الفاتيكان المتواجد في بلغاريا حاليا للحضور .

وسلم سفير الفاتيكان، رسالة البابا فرانسيس، إلى البابا تواضروس، جاء فيها :«إلى قداسة أخي الحبيب في المسيح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونحن نقترب من الذكرى السنوية للقائنا الذي لا يُنسي في روما في 10 مايو 2013، الذي صادف الإحتفال بالذكرى الأربعين، للقاء التاريخي بين البابا القديس بولس السادس، والبابا شنودة الثالث، والذي أفتتح اليوم السنوي للصداقة بين الأقباط والكاثوليك، أود أن أعرب عن سعادتي القلبية بالروابط الروحية العميقة التي تجمع كرسي القديس بطرس وكرسي القديس مرقس، وقد تعززت هذه الروابط الروحية، ونمت بشكل متزايد، من خلال الحوار اللاهوتي، الذي ابتدأ منذ عام 2004 مع اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي، بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والتي أنتجت وثيقتين مهمتين تعبران عن التفاهم المتزايد بيننا».

وتابع «فرانسيس»:«إني أتذكر وكلي امتنان للمجهود المتفاني الذي قام بها صاحب النيافة الأنبا بيشوي صاحب الذاكرة المباركة، كرئيس مشارك لهذا الحوار منذ بدايته، ويسرني أن الرئيس المشارك الجديد هو مرة أخرى راعي وعالم لاهوت في الكنيسة القبطية، نيافة الأنبا كيرلس، اسقف لوس أنجلوس ونحن في مسيرتنا في هذا الطريق نحو الشركة الكاملة، مدعومين بشفاعة القديسين والشهداء (وكل الذين اضطهدوا بإسم المسيح) (لقد شعرت بحزن عميق للأحداث التي جرت في ديسمبر الماضي للمؤمنين الأقباط في القاهرة، وانضم إلى قداستكم سائلا الرب أن يرسل روحه القدوس ليعزي ويجدد قلوب أولئك الذين تكبدوا هذه المأساة) فليوحدنا الروح القدس إلى الأبد في رباط المحبة المسيحية، ويرشدنا في حجنا المشترك، في الحق والصدقة، نحو تحقيق صلاة المسيح».

وبدأت فعاليات الصلاة المشتركة بين الكنيستين الارثوذكسية والكاثوليكية في الكرمة بالكينج مريوط غرب الاسكندرية الثلاثاء بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للعام السادس على التوالى.

وتأتى الصلاة المشتركة كلقاء جديد بين قيادات الكنيستين القبطية، والكاثوليكية بمناسبة ذكرى يوم المحبة الأخوية بين الكنيستين .

ويوم المحبة الأخوية هو لقاء سنوي بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بدأ عام 2013، كإستجابة للدعوة التي أطلقها قداسة البابا تواضروس الثاني في العاشر من مايو، من نفس العام أثناء زيارته لقداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان، نظراً لأن هذا التاريخ شهد عام 1973 زيارة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث للفاتيكان، ولقائه مع البابا بولس السادس، والتي كانت أول لقاء بين بابا الإسكندرية والحبر الروماني.

البابا تواضروس وسفير الفاتيكان يزرعون شجرة الزيتون بالإسكندرية

البابا تواضروس وسفير الفاتيكان يزرعون شجرة الزيتون بالإسكندرية