شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سكان عقار آيل للسقوط وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سمير صدقي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إخلاء سكان عقار مُكون من 4 طوابق بمنطقة العطارين، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

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تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا اليوم يفيد بحدوث تصدع وشروخات داهمة الخطورة بالعقار الكائن رقم١٠ بشارع علي باشا مبارك المتفرع من شارع عبد المنعم بمنطقة العطارين دائرة الحي.

وعلى الفور، انتقل مهندسو الحي إلى موقع العقار، وتبين من المعاينة وجود شروخ جسيمة بالطابق الثالث علوي، وشروخ أخري بالعقار، ما يهدد بانهياره.

وأصدر رئيس حي وسط 3 قرارات تشمل الإخلاء المؤقت للسكان، وتحرير محضر بقسم شرطة العطارين، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.