شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تتواصل مع الجالية المصرية بالسعودية لحل أزمة 3 صيادين في ينبع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع ممثلي الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، لحل أزمة بين 3 صيادين مصريين ومؤسسة سعودية للاستيراد.
تعود بداية الأحداث لطلب المؤسسة من الصيادين نقل مركب صيد تم تصنيعها في مصر و3 قوارب نجاة، وتم الاتفاق على تحديد سعر ذلك بقيمة 20 ألفًا دون تحديد عملة التسليم سواء بالجنيه المصري أم الريال السعودي، بحسب ما ذكره الصيادون.
وبدوره، قام اللواء مازن فهمي بالتواصل مع إسماعيل أحمد رئيس اتحاد المصريين بالخارج، ومع ممثلي الجالية المصرية في السعودية، حيث تم التنسيق لحل المشكلة، ونجحوا في عقد صلح بين الصيادين والمؤسسة، كما تم التوصل لاتفاق وسط بينهما.
وأضاف أبناء الجالية أن البحارة قبلوا المبلغ الذي حكم به الوسيط وهو 3000 دولار، بعد تدخل وزارة الهجرة والاتحاد العام للمصريين بالخارج.
كما أعرب المشتري السعودي عن شكره لهم، وقدم لهم رحلة مجانية لمدة 3 أيام إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، على أن تتحمل المؤسسة السعودية تذاكر عودتهم لمصر ثانية بعد العمرة.
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