شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: استعادة 50 ألف جنيه متجمدة معاش مصري بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمساعدة المواطن «محمد.ر.ع» من محافظة السويس البالغ من العمر 75 عاما في استعادة معاشه البالغ 50 ألف جنيه والمتوقف صرفه منذ يناير 2018.

وصرح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوي العاملة، بأن الوزارة قامت بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران للوقوف على تفاصيل المشكلة، حيث أفاد أن المواطن المذكور كان يقيم في مدينة ميلانو وعاد لمصر منذ عام 2015، ولم يعرف أسباب توقف معاشه لما يزيد عن 15 شهرا.

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وقد تحرك مكتب التمثيل العمالي على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية التي أفادت أن المعاش يحول لحساب المواطن والمشكلة توجد لدي البنك الإيطالي الذي يحول له المعاش والذي يقوم بدوره بتحويله لحساب المواطن في مصر.

وبتحرك المستشار العمالي على الجانب الأخر مع البنك الإيطالي أفاد بأنه على المواطن الحضور لإيطاليا شخصيا للتوقيع إلكترونيا أمام موظف البنك، وتعقدت الأمور لأن إقامة المواطن انتهت منذ فترة.

وقام مكتب التمثيل العمالي بتوجيه المواطن للقنصلية الإيطالية بالقاهرة للحصول على فيزا «شنجن» ورفضت القنصلية، وقام المكتب بالتواصل مع القنصلية لتوضيح الأمر بأن المواطن له مستحقات، واستجابت القنصلية بناء على ذلك وحصل المواطن على الفيزا وحضر لميلانو.

كما قام المكتب باصطحاب المواطن إلى البنك لكبر سنه وتم إنهاء المشكلة على الفور، وحصل على مستحقاته المتأخرة بما قيمته 50 ألف جنيه مصر، وعاد إلى مصر شاكرا لوزارة القوي العاملة متمثلة في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبوسريع القنصل العام في ميلانو على إنهاء مشكلته في أسرع وقت .