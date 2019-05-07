شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب بـ«قائمة سوداء» للفضائيات المخالفة لمعايير «الأعلى لتنظيم الإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعمل قائمة سوداء تضم أسماء القنوات الفضائية المخالفة للمعايير، وكذا البرامج الطبية المخالفة في شهر رمضان.

وشدد «عامر» على ضرورة إصدار بيانات إعلامية بأسماء جميع القنوات الفضائية والبرامج الطبية المخالفة لكشفها وتعريتها أمام الرأى العام، مُؤكدًا ضرورة الاستمرار في رصد جميع المخالفات للقنوات الفضائية وتطبيق القانون على مخالفاتها بكل حسم وقوة.

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وأشاد بفتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لملف مخالفات 76 قناة فضائية متهمة بسرقة مسلسلات وبثها دون وجه حق ودون الحصول على سند بث من ملاكها وبث إعلانات مخالفة للمعايير ومنتجات طبية غير مرخصة.

وطالب «عامر» بضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفات، خاصة المتعلقة بانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وبرامج طبية لم تلتزم بالقانون والقواعد المهنية.

وأكد أن هناك العديد من البرامج الطبية التي تعتمد على أكاذيب وتروج لمنتجات مغشوشة ومنتجة داخل مصانع بير السلم، وهو ما يهدد حياة المصريين للخطر.