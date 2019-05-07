شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تطلق اتفاقية شراكة مع شبكة «CNN» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة السياحة، اتفاقية شراكة مع شبكة CNN الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، وتعد الإتفاقية استكمال لما قامت به الشبكة من رصد لواقع السياحة المصرية، في الوقت الراهن، والتي وصفتها القناة بمرحلة الإزدهار بعد ركود 8 سنوات.

و كانت د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قد أجرت لقاء تليفزيوني مع«جون ديفيدروز»، على هامش مشاركتها في سوق السفر العربي في دبي، نهاية ابريل الماضي.

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وأكدت المشاط، خلال اللقاء، عن الرؤية الحالية التي ترتكز عليها خطة وزارة السياحة، لتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية، مشيرة إلى أهمية السياحة المستدامة كأحد المحاور الرئيسية لهذه الرؤية.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة السياحة المصرية، وضعت مفهوم السياحة المستدامة، والمسئولة، كعنصر استراتيجي رئيسي، في برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، لتطوير قطاع السياحة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي، مستدام ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية قطاع السياحة في مصر، بإعتباره أحد العناصر الداعمة للإقتصاد القومي، حيث يلامس حياة الملايين من الناس، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة للسياحة، أن يعمل فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع السياحة، لافتة إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها الإستثمار في العنصر البشري وتدريب العاملين في القطاع.