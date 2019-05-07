شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان محسنة توفيق وسط غياب نجوم الفن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المصريون، ظهر الثلاثاء، جثمان الفنانة الراحلة محسنة توفيق، التي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز الـ80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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وأدى العديد من أقارب وأصدقاء الفنانة صلاة الجنازة، في مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب تام لنجوم الوسط الفني.

يذكر أن محسنة توفيق، من مواليد 29 ديسمبر عام 1939، واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في عدد من أشهر أفلامه ومنها «إسكندرية ليه» و«الوداع يا بونابرت»، ومن أشهر أعمالها التليفزيونية «ليالي الحلمية» و«الشوارع الخلفية” و»الوسية«و»أم كلثوم«، واشتهرت أيضا بدور «بهية» في فيلم «العصفور» وأصبخت بهية رمزاً للوطنية.

والفنانة الراحلة شقيقة الإذاعية فضيلة توفيق، الشهيرة باسم «أبلة فضيلة».