شكرا لقرائتكم خبر عن معيط: انتهاء إعداد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، وتقليل التهرب الضريبي، من خلال مشروع قانون الفاتورة الضريبيه الإلكترونية، والذى يجرى إعداده حالياً.

كما كشف عن العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ التوجيه الرئاسى، بسد مديونيات التأمينات الاجتماعية، وردها إلى الصناديق، وقال نحن بصدد الدراسة المشتركة حاليا.