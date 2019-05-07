شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: تعيين 6 متحدثين رسميين بالقطاعات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء، قراراً بتعيين ٦متحدثين رسميين بوزارة المالية، من العاملين فيها، في القطاعات المختلفة، وأبرزها الموازنة العامة، والحماية الاجتماعية، والجمارك، والضرائب العقارية، والدخل والقيمة المضافة، والميكنة والمدفوعات الإلكترونية.

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