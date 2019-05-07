شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يلتقى سحر نصر لبحث إنشاء مكاتب توثيق بمراكز خدمة المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اليوم المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بمقر وزارة العدل بالدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

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وتناول اللقاء بحث اوجة التعاون بين الوزارتين فى مجال خدمة المستثمرين وتيسير خدمات التوثيق ضمن الخدمات التى تقدم لهم بمراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، حيث تم الاتفاق على انشاء مجموعة من مكاتب التوثيق داخل مراكز خدمات المستثمرين التى تم إنشائها حديثا بمحافظات جنوب سيناء وقنا و المنيا على أن تعمل بشكل مميكن بالكامل وفقا لمنظومة الشباك الواحد والتى تم اعتمادها فى جميع اعمال التطوير التى تقوم بها وزارة العدل فى مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

ومن ناحية أخرى تناول اللقاء مناقشة مدى إمكانية توفير وزارة الاستثمار بعض المقرات الصالحة لإنشاء مكاتب توثيق على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين بشكل عام مواكبة لخطة وزارة العدل فى تطوير خدمات التوثيق للمواطنين.