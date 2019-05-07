شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القوائم الأولية للمرشحين على مقعد النقيب العام للعلميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهن العلمية، القوائم الأولية، لأسماء المرشحين على مقعد النقيب العام للعلميين، وضمت القوائم 14 مرشحا، هم: سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق، الدكتور محمد عيسى، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل أول النقابة الحالى، والدكتور محمد البنا،رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازى أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشارى تحاليل طبية.

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كما ترشح كل من: أحمد فتحى عبد الصمد، السيد السيد محمد موسى، جمال أحمد متولى، حسن هلال محمد السيد، شريف حسنى حسن سرور، عبد العال حسن عطية، محمد السيد محمود راشد، محمد شرف الدين زكى، محمد محمود عيسى أحمد.

وكان مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، قد أعلن فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، لاستكمال المدة الباقية للمجلس الحالى، وذلك ابتداءً من يوم السبت 27 إبريل الجارى، وحتى يوم الجمعة 3 مايو المقبل، وذلك بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية، والتى تم عقدها فى 12 إبريل 2019.