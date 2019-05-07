انت الان تتابع وزير التعليم يهاجم «شائعات البرلمان»:رمضان شهر الصوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على انتشار معلومات مغلوطة بشأن جلسته في مجلس النواب، أمس الإثنين. وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك، حمل عنوان «تأملات رمضانية.. كإنسان وليس كوزير»: «رغم أن الشهر الكريم يدعونا إلى مراجعة النفس والصوم عن كل المكروهات (وليس الطعام وحده) إلا أنه هالني أن أقضي وقتا في البرلمان مثمرا، بل رائعا، وأخرج من الجلسة بعد العصر لأجد مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية تموج بالكلمات والعبارات وتعطي الإيحاء بأننا كنا في ساحة قتال! بل وتعطي الإيحاء بأن المشروعات توقفت والوزارة ستغلق والوزير سيذهب والامتحان سيلغى».
وأضاف: "شرحت منذ قليل حقيقة الأمر، ويشهد عليها كل من حضر الجلسة من زملاء ونواب أفاضل، وتأملت في ما تفعله فينا وسائل الاتصال الحديثة وكيف لا نزال نصدق كل ما يُكتب عليها بلا تروٍّ أو تحقق. حزنت كيف يتم صياغة نفس الأحداث بهذا الشكل كي تشتعل المواقع بالجدل وكي نضيع الوقت والجهد عن ما هو أهم وأجدى". وتابع:
وأضاف: "شرحت منذ قليل حقيقة الأمر، ويشهد عليها كل من حضر الجلسة من زملاء ونواب أفاضل، وتأملت في ما تفعله فينا وسائل الاتصال الحديثة وكيف لا نزال نصدق كل ما يُكتب عليها بلا تروٍّ أو تحقق. حزنت كيف يتم صياغة نفس الأحداث بهذا الشكل كي تشتعل المواقع بالجدل وكي نضيع الوقت والجهد عن ما هو أهم وأجدى".
وتابع: "حزنت لمن لا يزال هدفه «الشير» و«اللايكات» على حساب نقل صورة موضوعية وحقيقية ومتكاملة، والأغرب أن يتبارز الآخرون في إضافة شائعات ومعلومات مضللة غير عابئين بما لهذا من انعكاسات سلبية على الدولة أو الوطن أو أبنائنا الطلاب".
وأردف: "تأملت كل هذا وتذكرت أننا في شهر الصوم.. الصوم عن كل ما هو مكروه أو قبيح أو خبيث أو مؤذٍ.. كل سنة وأنتم جميعا طيبون ولعل الشهر الكريم يكون فرصة لنا للتعبد والتفكر في ما ينفع الناس".
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