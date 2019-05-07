انت الان تتابع الخارجية: مصر تقدم دعما عاجلا للأشقاء في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر قدمت دعما عاجلا للشعب السوداني الشقيق، من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالبلاد. وذكرت وزارة الخارجية، حسب بيان نشرته وكالة الأبناء الرسمية "أ. ش. أ"، اليوم الثلاثاء، أن أولى الشحنات الموجهة للسودان مكوّنة من 25 طنا من الأدوية. يأتي ذلك في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان.

في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وبالتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية في السودان والمواجهات المسلحة في ليبيا، استضافت القاهرة الثلاثاء قبل الماضي، اجتماعا على مستوى القمة للتباحث حول الشأن السوداني مع الزعماء الأفارقة. واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء

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