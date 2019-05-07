الخارجية: مصر تقدم دعما عاجلا للأشقاء في السودان

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أعلنت وزارة الخارجية، أن مصر قدمت دعما عاجلا للشعب السوداني الشقيق، من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالبلاد. وذكرت وزارة الخارجية، حسب بيان نشرته وكالة الأبناء الرسمية "أ. ش. أ"، اليوم الثلاثاء، أن أولى الشحنات الموجهة للسودان مكوّنة من 25 طنا من الأدوية. يأتي ذلك في إطار العلاقات الأزلية والأخوية بين مصر والسودان والروابط الراسخة بين شعبي وادي النيل والتكامل بينهما، وانطلاقا من حرص مصر على مساندة الأشقاء في السودان.
في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وبالتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية في السودان والمواجهات المسلحة في ليبيا، استضافت القاهرة الثلاثاء قبل الماضي، اجتماعا على مستوى القمة للتباحث حول الشأن السوداني مع الزعماء الأفارقة. واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء
في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وبالتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية في السودان والمواجهات المسلحة في ليبيا، استضافت القاهرة الثلاثاء قبل الماضي، اجتماعا على مستوى القمة للتباحث حول الشأن السوداني مع الزعماء الأفارقة.
واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبي رئيس تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، والرئيس بول كاجامي رئيس رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس الكونجو، والرئيس عبد الله فرماجو رئيس الصومال، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا.
واستهدفت القمة مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك.
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