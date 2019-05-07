انت الان تتابع تعرف على دعاء اليوم الثاني لشهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رمضان
حسب ما أقرته الشريعة الإسلامية ومقاصد الشرع، فإن كثرة الأدعية مستحبة فى شهر رمضان، لما لهذا الشهر من قدسية خاصة، فقد روى عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ والْكَفَافِ، ونَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ" ودعاء :"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ ونَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين".
من جانبه أكد الدكتور أسامة الحديدى، المشرف العام على مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن كل الأدعية والأذكار مستحبة خلال هذا الشهر المبارك، مشددا على أنه يتعين على المسلم الصائم أن يستغل أيام رمضان بالتقرب إلى المولى عز وجل، بالصوم والصلاة والدعاء وكثرة الاستغفار والدعاء بجميع الأدعية. اقرأ ايضا..هل
من جانبه أكد الدكتور أسامة الحديدى، المشرف العام على مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن كل الأدعية والأذكار مستحبة خلال هذا الشهر المبارك، مشددا على أنه يتعين على المسلم الصائم أن يستغل أيام رمضان بالتقرب إلى المولى عز وجل، بالصوم والصلاة والدعاء وكثرة الاستغفار والدعاء بجميع الأدعية.
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وأضاف الحديدى لـ«التحرير» أن الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، ومعاملة الناس بالحسنى والتحلى بالأخلاق المحمودة، والبعد عن مفطرات الصيام، تعد من الأعمال المستحبة فى رمضان، مؤكدا أن فضائل هذا الشهر الكريم لا حصر لها، فضلا عن أنه يتعين على المسلم البعد عن النميمة والأعمال الخبيثة.
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