كثافات مرورية متوسطة في شوارع القاهرة والجيزة

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طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي شهد تصادم سيارتين، ما تسبب فى تكدس الحركة المرورية وتدخلت أوناش الإدارة العامة للمرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لتسهل عليهم معرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة. وشهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية بمعدلات سير تقترب نسبتها من 60% تزامنا مع الذروة الصباحية، وسجلت شاشات غرفة عمليات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية باستثناء طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي جراء حادث تصادم، بينما انتظمت الحركة على الطرق الساحلية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.

ويشهد طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حالة من التكدس المروري، جراء حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لإسعافهما وتلقي العلاج اللازم، بينما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وذلك فور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق

ويشهد طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حالة من التكدس المروري، جراء حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لإسعافهما وتلقي العلاج اللازم، بينما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وذلك فور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق "الإسكندرية الصحراوي" بوقوع حادث مروري، وجار العمل على تسيير حركة السيارات على الطريق. تتباطأ حركة المرور فى تجمعات ساحات الأتوبيس العام بميدان التحرير، وتظهر كثافة متحركة وصولا إلى ميدان رمسيس، حيث يشهد المحور الأرضي كثافات متحركة فى اتجاه منطقة العباسية، وتستمر الكثافة وصولا إلى مدينة نصر، حيث تشهد كثافة مماثلة حتى ميدان الساعة. وسط القاهرة وسط القاهرة انتظمت الحركة المرورية على كورنيش النيل بمنطقة وسط القاهرة، وسط انتشار خدمات مرورية لتسيير الحركة ومنع الزحام بسبب سيارات الأجرة، بالتزامن مع ساعة الذروة الصباحية وتوجه الموظفين إلى أشغالهم، ويشهد الكورنيش سيولة ملحوظة فى الاتجاه من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكثافات متوسطة فى الاتجاه العكسي، كما تسيطر السيولة المرورية على الدائرى أمام المتجه إلى منطقتي حلوان والملك الصالح. الجيزة الجيزة يشهد شارع أحمد عرابي كثافة مرورية من نزلة كوبري عرابي إلى ميدان سفينكس، وذلك بسبب إشغالات إنشاءات محطة مترو جديدة، بينما تبين حرص رجال المرور على الوجود وتفعيل الحركة فى المسارات البديلة لتخفيف حدة الزحام، وتشهد كذلك نزلة الطريق الدائري إلى شارع السودان كثافة مرورية، يساهم فيها وجود تقاطع مروري ودوران عند شارع سوريا، ما يتسبب فى تدفق السيارات على الكوبرى حتى تجاوز الملف. Advertisements تسيطر كثافات مرورية متوسطة على شارعي الهرم وفيصل، فى الاتجاه إلى الجيزة، مع وجود تكدسات فى المحطات التى تشهد تجمعات لسائقي السرفيس، بينما تتسم الحركة المرورية بالسيولة فى الاتجاهين المعاكسين من الجيزة إلى نهاية شارع فيصل وكذلك من الجيزة إلى المريوطية وميدان الرماية. وتسيطر سيولة مرورية على شارع جامعة الدول العربية، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وسط انتشار خدمات مرورية لتسيير الحركة، ومنع سيارات الأجرة من التباطؤ بالشارعين بقصد تحميل الركاب. خط ساخن للتدخل السريع وسيارات إغاثة.. المرور تستعد للعيد (صور) تكثف قوات المرور انتشارها بميدان الجيزة وأمام جامعة القاهرة، بسبب الكثافة المرورية بالتزامن مع قصد الجامعة لتأدية امتحانات الكليات العملية، ويعكف رجال المرور على تنشيط حركة سيارات الأجرة، والحرص على توقفها فى الأماكن المخصصة لها، لضمان سيولة الحركة، خاصةً وصولًا إلى ميدان النهضة الذى يشهد إشغالات إنشاء نفق مروري. الكباري الكباري ظهرت كثافة متوسطة على كوبري 15 مايو، خاصة عند المنزل المؤدي لمجمع المدارس في منطقة الزمالك، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر أيضًا، للمتجه إلى القاهرة، وينصح باستخدام كوبري الجلاء. وسيطرت أحجام مرورية معتادة على كوبري الجامعة، وكوبري عباس، في الاتجاهين، ولا توجد أي كثافات، بينما تسيطر سيولة مرورية على مناطق تحويلات شارع جامعة الدول العربية. ظهرت كثافات مرورية متحركة بنطاق طريق جوزيف تتيو القادم من السندباد والمتجه إلى مطلع كوبرى الحرفيين، والأمر نفسه يشهده محور الشهيد القادم من التجمع والتسعين متجهًا إلى منطقتي الحى السابع والحى السادس، ويفضل الآن الاتجاه لمحور الثورة لتفادى الضغط المرورى.

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