شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير المالية للخزانة العامة: إتاحة 5 ملايين بطاقة للدفع الإلكتروني للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه يجري إتاحة ٥ مليون بطاقة دفع إلكتروني للمواطنين، وتدريب الموظفين على منظومة المدفوعات والتحصيل الإلكترونى في جميع الجهات على دفعات بواقع ١٦ ألف موظف في كل مرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يجري تطبيق المنظومة وإتاحتها بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي و٥ بنوك عاملة بالسوق المحلي، وقال إنه يجري التفعيل من خلال بطاقات الدفع والائتمان والبريدية وغيرها.

وأشار «أبو عيش» إلى تنفيذ منظومة الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وقال إن مشروع قانون الجمارك الجديد يجري مراجعته حاليًا بوزارة العدل.