شكرا لقرائتكم خبر عن «الدلتا للسكر» تُعلن تصدير 10 آلاف طن «مولاس»: «أول دفعة للخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عن تصدير أول دفعة من منتج «المولاس» بمعدل 10 آلاف طن الأسبوع المقبل، من الكميات المتعاقد عليها، حيث تم طرح مزايدة لـ50 ألف طن مولاس، وسيتم تصدير 30 ألف طن منهم بالعملة الصعبة على مراحل، و20 ألف طن في السوق المحلى، كما تم طرح أيضا مزايدة لتصدير 60 ألف طن «لب بنجر»، والذي يستخدم في صناعة الأعلاف.

ويأتى ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين وسداد مستحقاتهم أولًا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق، لافتًا إلى ارتفاع مخزون السكر لأول مرة حاليًا إلى ما يقرب من 7 أشهر، ما يؤكد توفيره بكميات كبيرة طوال الوقت.

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وقال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ 300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الما2ضي، كما أنه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس، وإنتاج 140 ألف طن «لب بنجر» لاستخدامه في صناعة الأعلاف ،وذلك نتيجة تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، مما ساهم في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من البنجر وكذلك زيادة معدلات إنتاج المولاس، بجانب افتتاح محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع، التي تعد أكبر وأول محطة صرف صناعي تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية، إذ تعالج مياه الصرف الصناعي لحماية البيئة من التلوث وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين لتطوير منظومة صناعة السكر في مصر وفق أحدث التقنيات.

وفى نفس السياق، أوضح «أبواليزيد» أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و630 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 220 ألف طن سكر أبيض سائب، وإنتاج 80 ألف طن مولاس ،و94 ألف طن «لب البنجر» حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة، لافتًا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد افتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا.

كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع والتي تعد أكبر وأول محطة صرف صناعي تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية، حيث تعالج مياه الصرف الصناعي لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعه نتيجة صرف هذه المياه بما تحتويه من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياه المصرف التي تصب فيه المياه المعالجة حيث تم رفع طاقة تشغيل المحطة إلى 7 آلاف و209 متر مكعب يوميا بما يتناسب مع طاقة تشغيل المصنع.