شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع استعدادات الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية، لمتابعة استعدادات الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عقد اجتماع مع مُديري المُديريات على مُستوى الجمهورية، وسيتم إبلاغهم بعدد المدارس الجاهزة للامتحان الإلكتروني، مشيراً إلى أن هُناك عدداً قليلاً من المدارس سيتم امتحانها ورقياً، إضافة إلى طلاب المنازل والسُجون والمُستشفيات.

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وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتمُ تدريب مُديري المدارس لمدة يومين على آليات تنفيذ الامتحان الإلكتروني، وطرقُ التعامل في حالة حدوث أي مشكلة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الامتحانات الإلكترونية للمدارس، التي سيتم إجراء الامتحانات بها في الفترة الصباحية، وإعداد امتحانات أخرى للمدارس المسائية، بخلاف إعداد الامتحانات الورقية أيضاً.

وأكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم، ومسؤولي الجهات المعنية، من أجل التأكد من جاهزية المدارس التي سيتم الامتحانُ بها إلكترونياً، وستكونُ هُناك فرقُ تدخلٍ سريع جاهزة للتعامل فنياً مع أي مشكلة تطرأ.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة اجتماع مُديري المُديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، مع مديري المدارس التي سيتم بها امتحانات الصف الأول الثانوي، لمُناقشة كُل تفاصيل عملية إجراء الامتحانات إلكترونياً، وكيفية التعامل إذا طرأت أيُ مُشكلة، وأن يكون هناك خطوط تليفونية للتواصل الفوري لحل أي مشكلة.