شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا العدل والاستثمار يبحثان إنشاء مكاتب توثيق بمراكز خدمة المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الثلاثاء، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بمقر وزارة العدل، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين في مجال خدمة المستثمرين وتيسير خدمات التوثيق ضمن الخدمات التي تقدم لهم بمراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على إنشاء مجموعة من مكاتب التوثيق داخل مراكز خدمات المستثمرين التي تم إنشاؤها حديثًا بمحافظات جنوب سيناء وقنا والمنيا، على أن تعمل بشكل مميكن بالكامل وفقًا لمنظومة الشباك الواحد والتي تم اعتمادها في جميع أعمال التطوير التي تقوم بها وزارة العدل في مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.
ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء مناقشة مدى إمكانية توفير وزارة الاستثمار بعض المقار الصالحة لإنشاء مكاتب توثيق على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين بشكل عام، مواكبة لخطة وزارة العدل في تطوير خدمات التوثيق للمواطنين.
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