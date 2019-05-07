شكرا لقرائتكم خبر عن ‏MBC ترد على خطاب «المصنفات» لـ«الأعلى للإعلام» بشأن «رامز في الشلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت مجموعة «MBC» على ما نشرته بعص المواقع حول إرسال هيئة الرقابة على المصنفات الفنية خطابًا إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تُطالب فيه بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة»، ويحمل الخطاب إشارة إلى أن برنامج «رامز في الشلال» لم يحصل على ترخيص عرضه.

وقال مصدر موثوق في مجموعة «MBC» إن البرنامج من إنتاج شركة مُسجلة وفق الأصول في دولة الإمارات، وتم تصويره في إحدي جزر أندونيسيا، ويُعرض على أكثر من قناة منتمية إلى المجموعة، التي تبث جميعها من خارج مصر، وبالتالي لا توجد علاقة مباشرة لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية بالبرنامج، لا من حيث العرض ولا الشكل ولا المحتوى، على حد قوله.

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واعتبر المصدر أن صيغة الخطاب المتداول «بها تحامل واضح وغير مبرّر بالبرنامج، إذ أشار إلى أن الرقابة راسلت 12 قناة للحصول على تراخيص قبل عرض برامجها ومسلسلاتها، لكن الخطاب لم يذكر بالاسم إلا برنامج (رامز في الشلال) وحده، على أنه (لم يحصل على تصريح)، كما جاء في النص، علماً أن الخطاب نفسه لم يشر بالاسم لأي برنامج أو مسلسل أخر في أي قناة، الأمر الذي يحتاج لتوضيح من قبل الرقابة، إلا إذا كان الخطاب المنسوب إليها غير صحيح.

وقالت مجموعة «MBC» إنها تجدد احترامها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتُقدّر عاليًا رئيسه، مكرم محمد أحمد، والدور الذي يقوم به المجلس، رئيسًا وأعضاء، سعياً إلى حفظ الحقوق وإلزام الجهات المعنية بواجباتها، في كافة الظروف والأوقات.

ويشار إلى أن برنامج «رامز في الشلال» بدأ عرضه في الأول من رمضان على عدد من قنوات ومنصات مجموعة MBC السعودية، منها قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، ومنصّة «شاهد» للفيديو حسب الطلب.

وذكرت «MBC» أن الحلقة الأولى منه حققت مُشاهدات عالية وتفاعلات قياسية، كما تجاوز البرومو الخاص به على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 6 مليون مُشاهدة إلى الآن.