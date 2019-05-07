شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتلقى تقريرًا عن استعدادات 5 محافظات لبطولة الأمم الإفريقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اللجان المشكلة بالوزارة من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بزيارة محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، المعنية باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يونيو المقبل، للوقوف على آخر التطورات التي تمت على أرض الواقع لضمان ظهور مصر بالصورة اللائقة والمشرفة أمام العالم، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بالاستمرار في متابعة استعدادات البطولة.

وقال «شعراوي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات بشأن كافة الاستعدادات وتجهيز المنشآت الرياضية والصحية والثقافية والسياحية والترفيهية والمرافق والطرق ومستوى النظافة للمدن لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة، مشيرا إلى أنه تلقى تقريراً من قطاع التفتيش يتضمن آخر المستجدات والتطورات التي نفذتها المحافظات لهذا الحدث المهم وذلك حتى نهاية شهر أبريل الماضي، خاصة خطة نقل الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات، واستكمال العلامات الإرشادية التي ترشد على أماكن فعاليات البطولة، وتحديد أماكن قريبة تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض المنتجات، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي لها علاقة بفعاليات البطولة.

وأضاف الوزير أن التقرير تضمن مرور اللجنة على استاد القاهرة وتبين استمرار أعمال تغيير غرف ملابس الفرق، وتغيير البوابات لتناسب تدفق الجماهير قبل وبعد انتهاء المباريات، وتطوير محيط الإستاد بالكامل وتغيير مقاعد الجماهير بالإضافة إلى تغيير أرضية التراك، إضافة إلى أنه جاري تزويد الملعب بالكشافات اللازمة.

وفيما يخص استاد السلام أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تركيب الإنترلوك أمام بوابة 6 وبطول السور بشارع نهضة مصر وجارى التنسيق مع المحافظة للقيام بأعمال المسطحات الخضراء بالأحواض المرصوفة، كما تم دهان جميع العقارات المقابلة لبوابة 4، وجارى الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مدخل البوابة الرئيسية، كما تم دهان جميع العقارات بطريق بلبيس من طريق الإسماعيلية حتى الاستاد.

وفيما يخص استعدادات محافظة الإسكندرية أشار التقرير إلى أنه فيما يخص إعداد خطة لنقل الجماهير داخل المدن من والى أماكن إقامة المباريات بأجر مناسب، تم الاتفاق مع مسئولي الهيئة العامة لنقل الركاب بتوفير مجموعة جيدة من الأتوبيسات تناسب الحدث وتكون مخصصة للبطولة بحيث يتم وضع بوسترات شعار البطولة وأهم المعالم الأثرية بالمحافظة عليها، وتم متابعة استعداد الهيئة بتوفير خدمات لأماكن إقامة مباريات البطولة من خلال أسطول السيارات الجاهزة التابعة لها، وكذلك الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء وفقاً للأماكن التي سيتم إخطار الهيئة بها حتى يتسنى لها وضع الخطط اللازمة لتقديم الخدمة وذلك بأجر مناسب، كما سيتم تدعيم خطوط ترام المكس بالترامات الجديدة، إضافة إلى التنسيق مع الشركات الخاصة العاملة في مجال نقل الركاب للاشتراك في نقل الجماهير من والى أماكن إقامة المباريات بأجر مناسب.

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وفيما يخص الأماكن التي تم تخصيصها لإقامة معارض للشباب، أوضح التقرير أنه تم اختيار المواقع التي تصلح لإقامة المعارض على هامش البطولة لعرض المنتجات ذات الطابع المصري ومنتجات خان الخليلي ومنتجات الأسر المنتجة أمام جمهور وجاليات الفرق المشاركة ومنها منطقة سور قلعة قايتباي وخلف مدرج 4 على الرصيف الخارجي داخل الاستاد.

كما أكد التقرير أنه جارى تجهيز أماكن تصلح لإقامة شاشات عرض عملاقة لمشاهدة المباريات في الميادين الكبرى والشواطئ المميزة ومراكز الشباب والأندية الشعبية.

وفيما يخص استعدادات السويس، أشار التقرير إلى أنه تم إعداد خطة لنقل الجماهير داخل المدن من والى أماكن إقامة المباريات بأجر مناسب، وسيتم استخدام مرفق النقل الداخلي التابع للمحافظة بعدد 15 مينى باص ذو حالة ممتازة وسيتم وضع ملصق للبطولة على الباصات، بالإضافة إلى مرفق السرفيس لوجود عدد 7 مواقف داخلية للنقل بعربات ذات مستويات مختلفة حديثة وذات حالة جيدة تصل لعدد 1640 سيارة في وقت البطولة تخدم جميع مسارات البطولة داخل المحافظة، كما يوجد الموقف الإقليمي للنقل بين المحافظات لعدد 18 خط بإجمالي سيارات من 1600 إلى 1700 سيارة موديلات مختلفة حديثة، كما سيتم وضع شاشات عرض للجماهير في بعض الحدائق العامة بحى السويس الملاصقة لاستادي السويس العام والجيش، كما تم إصلاح مراكز الشباب لإقامة معارض لمنتجات الشباب والمنتجات ذات الطابع التذكارى كما تم رفع كفاءة عدد ثلاث دورات مياه عمومية بالقرب من الاستادات.

وفيما يخص استعدادات محافظة الإسماعيلية أشار التقرير إلى أن اللجنة تابعت أعمال رفع كفاءة محور المشير أحمد إسماعيل، ورفع كفاءة وإعادة رصف عدد من الشوارع والطرق ورفع كفاءة ونظافة وتجميل لجميع منشآت الحدث من طرق وكبارى وحدائق وساحات وكل ما يحيط بنادى الإسماعيلية الرياضى ومداخل ومخارج مدينة الإسماعيلية.

وتضمن التقرير آخر مستجدات خطة نقل الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات حيث تم الاتفاق مع جمعية نقل الركاب (شركة Gobus)، وتم تخصيص عدد (2) موقع للعمل على نقل الجماهير ( موقف الإسماعيلية – ميدان عرابى ) من أماكن الإقامة إلى الإستاد، كما أنه جارى الانتهاء من استكمال بعض العلامات الإرشادية، التي ترشد الجماهير إلى أماكن فعاليات البطولة، كما تم تحديد أماكن تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض منتجات وتكون قريبة من الجمهور المتابع للبطولة ومنها بحديقة زايد ومكتبة مصر العامة .

وفيما يخص استاد الإسماعيلية أشار التقرير إلى أنه جارى الانتهاء من استكمال بعض التطويرات المطلوبة من ( حوائط- أرضيات – مدرجات – توسعة للحمامات – كشافات للأبراج)، وجارى الإنتهاء من تطوير ملاعب التدريب ( ملعب قناة السويس ) بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تطوير للدور الأول والثانى والثالث علوى ومدرج الدرجة الثالثة وسط وشمال ويمين وملعب التراك والاستاد وجارى رفع كفاءة نقطة الحريق الموجودة داخل الاستاد وتركيب نقطة حريق جديدة مطابقة للمواصفات، كما تم عمل صيانة للكشافات وتغيير الكشافات المحروقة ورفع كفاءة الإضاءة .

استعدادات محافظة الإسكندرية لبطولة الأمم الأفريقية

استعدادات محافظة الإسكندرية لبطولة الأمم الأفريقية

استعدادات محافظة الإسكندرية لبطولة الأمم الأفريقية

استعدادات محافظة الإسكندرية لبطولة الأمم الأفريقية

استعدادات محافظة الإسكندرية لبطولة الأمم الأفريقية