شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة والسفير الإيطالي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الدواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، السفير الإيطالي في القاهرة، جيامباولو كانتيني، لبحث سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

Advertisements

وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، حيث طالب الجانب الإيطالي بدراسة تحويل المبنى القديم للقنصلية الإيطالية بمحافظة بورسعيد، إلى مركز طبي متخصص لحضانات الأطفال والرعايات المركزة، الأمر الذي رحبت به وزيرة الصحة ووجهت الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالرحمن، مستشار الوزيرة للمشروعات، بتشكيل لجنة فنية من شأنها سرعة مراجعة التصميمات الهندسية الخاصة بالمبنى للبدء في تطويره بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية.

وأضاف الوزير أن الجانب الإيطالي عرض تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي من خلال شركة «إيني» الإيطالية، والتي ستقوم بإنشاء قسم للحروق، سواء بمستشفى الهرم التخصصي أو المستشفى الإيطالي بالعباسية، ووفقاً لنتائج الدراسات سيتم اختيار إحداهما للبدء بإنشاء القسم، وبما يساهم في تقديم خدمة طبية للمرضى عالية الجودة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الدواء، حيث وجهت وزيرة الصحة والسكان، في هذا الصدد الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء، بتذليل كافة العقبات أمام شركات الدواء الإيطالية، بما يساهم في سرعة تسجيل الدواء، وإتاحته في السوق المصرية بسعر مناسب للمريض.