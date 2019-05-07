شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تؤيد إعدام 13 متهمًا والسجن المؤبد لـ17 آخرين في «تنظيم أجناد مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، الثلاثاء، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم أجناد مصر»، على الأحكام الصادرة ضدهم بإعدام 13 متهمًا، والسجن المؤبد ضد 17 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة ضد متهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، وهي الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة، لتصبح نهائية وباتة وغير قابلة للطعن مرة أخرى.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أصدرت في 7 ديسمبر 2017، الحكم ضد المتهمين، بعد إدانتهم باتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتى القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.