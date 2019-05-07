شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس 700 شركة لـ«منتفعي أراضي الريف المصري» بمتوسط رأس مال 1.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إن المشروع شهد خلال الفترة الأخيرة تأسيس 700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، قام جميعها بالتعاقد على أراضى الريف المصري الجديد وفقاً للشروط المنظمة للمشروع، والتي تقضى بتخصيص الأراضي لشركات لا يقل عدد المؤسسين بها عن 10 أفراد ولا يزيد على 23 فردًا.

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وأضاف «حنورة» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن متوسط رأس المال المدفوع لكلٍ من هذه الشركات المؤسسة حديثاً للمشاركة في مشروع الريف المصري الجديد يبلغ 2 مليون جنيه مصري، ليبلغ بذلك إجمالي متوسط رؤوس الأموال المدفوعة لهذه الشركات مليار و400 مليون جنيه مصري.

وأشاد رئيس شركة الريف المصري الجديد، بمستوى التعاون بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وبين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مُمَثَّلةً في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث بدأ منذ عدة أسابيع تخصيص شباك في مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، يقتصر على خدمة الراغبين في المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وتأسيس الشركات لمن يرغب التعاقد على أراضى «الريف المصري الجديد» من صغار المزارعين والشباب ومن جموع المستثمرين.. مشيراً إلى سعى شركة «تنمية الريف المصري الجديد» الدائم للتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الكيانات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة، بهدف دعم نشاط المشروع القومي لـ «1.5 مليون فدان»، والتيسير على المنتفعين به والراغبين في المشاركة بمختلف مراحله.

وشدد «حنورة» على حرص «الريف المصري الجديد» على تقديم كافة التيسيرات لشباب المستثمرين، وذلك في إطار الإستراتيجية العامة للدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة بالمشروعات القومية، وكذا مشروعات التنمية والبنية الأساسية، ومن منطلق تشجيع القيادة السياسية وكافة هيئات الدولة لنشر مفهوم ريادة الأعمال ولدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق لها الربح، ويسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب مشاركتها في تنفيذ مخططات الدولة التي تستهدف تحقيق التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.