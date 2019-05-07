شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 500 رحلة إلى السعودية لعودة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران أنها انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بعودة المعتمرين، حيث من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ما يقرب من ٥٠٠ رحلة جوية من المطارات المصرية، (مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر)، إلى كل من جدة والمدينة، لخدمة المعتمرين خلال فترة من ١١ مايو وحتى ٢٠ يونيو المقبل، وقد اتخذت كافة إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين، بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة ومشقة فريضة الصوم.

هذا وتتم كافة الاستعدادات من قبل الشركات التابعة بالتوازي، فقد اتخذت شركتي مصر للطيران للخدمات الأرضية، والصيانة والأعمال الفنية، كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها في تلك الفترة، وبما يتناسب مع ذروة النشغيل، حرصاً على إنهاء الموسم دون أي عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة، أسوة بالأعوام السابقة، حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات، والأجهزة الخاصة بالشركة، بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.

وفيما يتعلق بمواعيد عمل مكاتب مبيعات مصرللطيران، فستكون ساعات العمل يومياً خلال الشهر الكريم من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ٥ مساءً، عدا مكاتب محطة الرمل، طنطا، النزهة، عدلي، طلعت حرب، مصر الجديدة، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، الإسماعيلية، بورسعيد والعريش، حيث تعمل هذه مكاتب طوال الأسبوع عدا يوم الجمعة.

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أما عن مكتب مبيعات مصر للطيران بالصالة الموسمية، ومكتبها بمبنى الركاب ٣، فيعملان خلال ٢٤ ساعة، بينما تعمل عدد من مكاتب البيع في عدد من المدن والمحافظات (شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر)، بنظام النوبتين، هذا بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصالات التليفونية الـCALL CENTER، الذي يعمل برقميه- 090070000 من أي تليفون أرضي، و1717 من أي محمول، من الساعة ٧ صباحاً، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

هذا مع إمكانية الحجز أيضًا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.egyptair.com، وبذلك يمكن لعملاء مصرللطيران، التواصل مع الشركة بشكل كامل ومستمر على مدار اليوم خلال شهر الكريم.

وفيما يتعلق بالجانب الترفيهي، يعرض خلال شهر رمضان المبارك، عبر النظام الترفيهي على أسطول طائرات مصر للطيران، باقة من البرامج الدينية، وأفلام وثائقية، تعرض كل ما يتناسب ويتوافق مع أذواق ورغبات العملاء في هذا الشهر الكريم، فضلاً عن القنوات المخصصة للأطفال، والبرامج التليفزيونية، والإذاعية الأخرى، الخاصة بتلاوات من القرآن الكريم.

وعن استعدادات شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، ونوعية الأطعمة المقدمة، على رحلات الشركة، والتوقيتات، فقد تم التركيز على نوعية الأكل المقدم، بشكل أكبر بما يتوافق مع خصوصية هذا الشهر الكريم، وظروف الطيران، وبالأخص التي تتزامن مع توقيت وجبتي الإفطار والسحور، وقد تم الاستعداد لتجهيز قوائم الطعام على الرحلات حسب طلبات العملاء، والتي تراعي بطبيعة الحال زمن الرحلة من حيث التوقيت ومدة الطيران.

كما تم وضع استراتيجية مخصصة لهذا الموسم الهام، وتقديم وجبات الإفطار لعملاء الشركة، وكذلك العاملين بقطاع الطيران المدني، والجهات المعاونة، والعاملة بمطار القاهرة الدولى.