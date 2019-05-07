شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب 20 هاتف محمول ومستلزماته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 20 بمطار القاهرة برئاسة أسامة أبوسريع، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. وبدأت واقعة الضبط، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية الاماراتية اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من دبي، وبعد تمرير حقائبه على جهاز الفحص تم تأكيد الاشتباه وتبين وجود 21 هاتف محمول و20 سماعة خاصة بالهواتف مخفاة بين طيات الملابس بحقائبه.

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