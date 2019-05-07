شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تحيل 3 أطباء بمستشفى طما المركزي للمحاكمة التأديبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 أطباء بمستشفى طما المركزي للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك للإهمال الجسيم في أداء واجبهم حيال التعامل مع حالة مرضيه لفتاة تبلغ 20 عاما دخلت المستشفى تعاني من حالة تسمم؛ ما ترتب عليه وفاتها بقسم الاستقبال بالمستشفى.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان، الثلاثاء، إن الأطباء المحالين للمحاكمة التأديبية هم طبيب مقيم، والطبيبة المكلفة بأعمال النائب الإداري ومسؤولة قسم الاستقبال بالمستشفى، وطبيبة بمستشفى طما المركزي.

وأوضح أن النيابة الإدارية وجهت اتهامات إلى المتهم الأول بالتغيب عن أعمال «النوبتجية» المكلف بها، وغادر مقر عمله قبل موعد انتهائها، وأخطر كذبا إدارة الرعاية الصحية العاجلة بالمديرية بتواجده برفقة المريضة، وتحركه بسيارة الإسعاف لنقلها لمستشفى أسيوط الجامعي بالمخالفة الحقيقة؛ ما ترتب عليه ترك المريضة بالاستقبال لمدة تزيد عن الساعة دون أي إجراء طبي وحتى وفاتها.

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وأضاف أن المتهمة الثانية والمسؤولة عن قسم الاستقبال في ذلك اليوم رفضت مرافقة المريضة بسيارة الإسعاف، رغم علمها بتغيب المتهم الأول، وكان يتعين عليها التحرك بها على وجه السرعة لمحاولة إسعافها، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة -المتهم الأول- حيال قيامه بترك عمله قبل نهاية «النوبتجية» الخاصة به.

وتابع المتحدث أن المتهمة الثالثة امتنعت عن مرافقة الحالة المرضية رغم تكليفها من قبل رئيس قسم الطوارئ، والاستقبال بالمستشفى؛ ما أدى لبقاء المريضة داخل قسم الاستقبال حتى وفاتها.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ مديرية الشؤون الصحية بسوهاج بشأن مذكرة إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بذات المديرية، والمتضمنة عدم إسعاف حالة مرضية دخلت مستشفى طما المركزي حوالي الساعة 2 مساء الاثنين، 10 ديسمبر الماضي؛ ما أدى إلى وفاتها داخل قسم الاستقبال الساعة 3.15 مساء من ذات اليوم، وباشرت نيابة طما الإدارية تحقيقاتها في القضية، وكشفت التحقيقات عن دخول المتوفاة بحالة اشتباه تسمم بمواد غير معلومة لمستشفى طما المركزي، وحالتها العامة سيئة وفي غيبوبة تامة.

وقامت طبيبة الاستقبال -إحدى المتهمات- بالاتصال بغرفة إدارة الرعاية العاجلة بمديرية الشؤون الصحية، وتم إخطار تلك الإدارة بوجود -المتهم الأول- كطبيب مرافق مع الحالة، وتم تحريك سيارة إسعاف لمستشفى طما المركزي لكي يتم نقل الحالة إلى مستشفى أسيوط الجامعي الذي تتوافر فيه رعاية مركزة ووحدة سموم، وعند وصول الإسعاف للمستشفى في تمام الساعة 2.13 تبين عدم وجود الطبيب المنوط به مرافقة الحالة -المتهم الأول- وقيامه بترك المستشفى في ذلك اليوم قبل نهاية «النوبتجية» المسائية المكلف بها دون إذن كتابي أو مبرر قانوني، كما قام سترا لواقعة تغيبه بالادعاء كذبا على مسؤول غرفة إدارة الرعاية العاجلة والحرجة إنه يرافق الحالة داخل سيارة الإسعاف بالمخالفة للحقيقة، إذ تبين أن الحالة كانت ما زالت متواجدة بالاستقبال لمده ساعة، ولم يتم التحرك بها حتى فاضت روحها إلى بارئها بقسم الاستقبال.

كما كشفت التحقيقات عن رفض المتهمة الثانية المسؤولة عن قسم الاستقبال في ذلك اليوم مرافقة المتوفاة بسيارة الإسعاف، رغم علمها بتغيب المتهم الأول، وكان يتعين عليها التحرك بها على وجه السرعة لمحاولة إسعافها، وتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المتهم الأول حيال قيامه بترك عمله قبل نهاية النوبتجية الخاصة، وإنه تم تكليف المتهمة الثالثة من قبل رئيس قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى بمرافقة حالة المريضة آنفة الذكر حال عدم حضور الطبيب المنوط به مرافقة الحالة، والتي كان يتعين عليه التحرك بها إلا إنها تقاعست عن ذلك؛ ما أدى لبقاء المريضة داخل قسم الاستقبال حتى وفاتها.