شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تخاطب شعوب خمس دول أفريقية باللغة البرتغالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات موقعاً إلكترونياً جديداً باللغة البرتغالية ضمن مواقع البوابة الإلكترونية «مصر- أفريقيا»، التي أطلقتها الهيئة للتواصل مع الشعوب الأفريقية في إطار الدعم الإعلامي لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن إصدار هذا الموقع باللغة البرتغالية يستهدف التواصل مع شعوب خمس دول أفريقية ناطقة باللغة البرتغالية وهي: أنجولا- الرأس الأخضر- غينيا بيساو- موزمبيق- ساوتومي وبرنيسيب، فضلاً عن أن اللغة البرتغالية هي إحدى اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقي.

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وأضاف «رشوان» أن الموقع يستهدف أيضاً إتاحة المعلومات عن أفريقيا أمام الناطقين باللغة البرتغالية في أنحاء العالم، خاصة في البرتغال، بالإضافة إلى البرازيل التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، ومن المهم أن تتابع هذه الشعوب أخبار أفريقيا وشؤونها من مصادر مصرية.

وأشار «رشوان» إلى أن الموقع يتضمن قاعدة معلومات شاملة عن مصر في جميع المجالات، وكذلك ملفات موسعة عن علاقات مصر مع كل دولة من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ملفات معلومات شاملة عن الدول الأفريقية تشمل بيانات أساسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وغيرها، كما يتم تحديث الموقع على مدار الساعة بأخبار وتقارير من مصر ومن جميع الدول الأفريقية.

وأكد رئيس هيئة الاستعلامات أن بوابة «مصر- أفريقيا»، التي أطلقتها الهيئة في العاشر من فبراير الماضي، تصدر الآن بعدد 8 لغات هي: العربية- والإنجليزية والفرنسية ولغة الهوسا واللغة السواحيلية واللغة الأمهرية واللغة الصينية، بالإضافة إلى اللغة البرتغالية، التي تمت إضافتها، مشيراً إلى أن هذه البوابة تعمل كمنصة للتواصل والتلاقي مع الشعوب الأفريقية وتوفر تدفقاً للمعلومات المدققة عن أفريقيا للشعب المصري وشعوب القارة والمهتمين في أنحاء العالم.