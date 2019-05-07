شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طلابى بهندسة القاهرة يفوز بجائزة الأمان فى مارثون دولى بماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز الفريق الطلابى بكلية الهندسة بالجامعة بجائزة الأمان "Safety Award" فى مسابقة دولية لعام 2019 المُقامة فى كوالا لمبور عاصمة ماليزيا خلال الفترة من 29 أبريل إلى 2 مايو، والتى تختلف هذا العام عن غيرها من المسابقات العالمية الأخرى، إذ لا يفوز بها إلا من يقطع مسافة أطول بوقود أقل، حيث الحفاظ على البيئة وتوفير الوقود.

وتأتى المسابقة تحت مظلة تشجيع الحلول الذكية لمشاكل الطاقة والتنافس بين الجامعات لتصميم سيارات تستهلك أقل كمية من الوقود. وشارك فى الماراثون 100 فريق طلابى من 20 دولة فى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باختلاف تخصصاتهم الهندسية، من ميكانيكا وقوى كهربائية.

وحقق فريق كلية الهندسة جامعة القاهرة المركز العاشر فى سباق السيارات الكهربية بسيارة فئة "Prototype –Electric"، وهى سيارات صغيرة ذات ثلاث عجلات وتحقق أرقام كبيرة من حيث المسافة مقارنة باستهلاك الوقود، وحققت رقمًا قدره 249 كم/ ساعة، ككما أنها أول سيارة مصرية تنهى سباق السيارات الكهربائية بنجاح وحققت أعلى رقم فى الشرق الأوسط فى نفس الفئة.

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وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، الطلاب المشاركين بالمسابقة ومشرفيهم، مؤكدًا دعمه المتواصل للأنشطة الطلابية والمشاركات الفاعلة للطلاب بالمسابقات الدولية المختلفة.

وقال الدكتور السيد تاج الدين عميد الكلية، إن المسابقة من أهم المسابقات الابتكارية على مستوى العالم، وشارك بفعالياتها هذا العام فرق طلابية من مصر يمثلون جامعات القاهرة وعين شمس، الإسكندرية، حلوان، الجامعة الألمانية، معهد الأهرامات، والأكاديمية المصرية، إلى جانب فرق من آسيا وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعد السادسة لكلية الهندسة بجامعة القاهرة بمارثون عالمى، مضيفًا أن فريق هندسة القاهرة فاز بجائزة الأمان"Safety Award"، لتطبيقه كافة معايير السلامة والأمان الدولية وهو أول فريق يطبق قواعد نظام5S العالمى أثناء عمله بالسيارات.

وتكون فريق هندسة القاهرة من 35 طالبا وطالبة، شارك منهم 24 بالمسابقة تحت إشراف الدكتور عمر حزين من قسم هندسة القوى الميكانيكية.

وقال عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الدكتور محمد عثمان الخشت كلف إدارة الكلية، بتشكيل فريق بحثى لدراسة إمكانية تطوير سيارة كهربية بنسبة تصنيع محلى عالية والاستمرار فى المشروعات ذات الصلة بالخطة التنموية المصرية.