شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زحام مرورى بسبب اصطدام سيارة ملاكى بسور الكوبرى المستحدث بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطدمت سيارة ملاكى بالسور أعلى الكوبرى المستحدث فى التجمع، القادم من محور الـ n a اتجاه مدينة نصر، وانتقلت اوناش المرور لرفع حطام الحادث وتقوم الخدمات المرورية بتسيير حركة السيارات. وتلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالتجمع بوقوع حادث مرورى، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وأمر بانتقال الخدمات للمكان لتنظيم حركة المرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. زحام مرورى بسبب اصطدام سيارة ملاكى بسور الكوبرى المستحدث بالتجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.