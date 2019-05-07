شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس: فقدان الطالب كراسة الإجابة أو تلفها يسجله غياب ويحيله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت عدد من كليات جامعة عين شمس ، عدد من المحظورات داخل لجان الامتحانات ، وذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات نهاية العام بمعظم الكليات، ذلك لضمان الحفاظ على سير الامتحانات.

ورصد"الخليج 365" عدد من المحظورات الخاصة بالامتحانات بكلية الآداب ، حيث حذرت الكلية من فقدان أو تلف كراسة الإجابة داخل اللجنة وإلا اعتبر الطالب مسئولا عن ذلك ويسجل غياب فى المادة ويحال للتحقيق.

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وتضمنت عدد من المحظورات التى تم تعليقها بعدد من الكليات خلال الامتحانات ، منع اصطحاب الطالب لأى كتب أو مذكرات أو أوراق أو أجهزة ذكية أو مصدر لحفظ المواد العلمية داخل قاعات الامتحانات.

وتضمنت المحظورات أيضا التأكيد على الطلاب غلق التليفون المحمول وعدم دخوله للجنة ، محذره أنه حال اكتشاف التليفون المحمول مفتوحا حتى لو صامت يحرر محضر بذلك ويحال الطالب للتحقيق ، وكذلك منع دخول سماعات الآذن .



