شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مصر للطيران" ينعى ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ضحايا طائرة شركة إيروفلوت الروسية، والتى انفجرت عقب هبوطها اضطراريا فى مطار شيريميتيفو بروسيا، معربا عن خالص تعازيه ومواساته الأسهم. وأكد "عادل"، على استعداد شركة مصر للطيران التام لتقديم أى مساعدة ودعم فى هذا الحادث الأليم . Advertisements كانت السلطات الروسية، قالت إن 41 شخصا لقوا حتفهم عندما هبطت طائرة سوخوى سوبر جيت-100 اضطراريا فى مطار شيريميتيفو بموسكو، بعد اشتعال النيران بها.

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