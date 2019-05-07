شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365".. البيئة تجرى تفتيشات على المنشآت الصناعية بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لما تم نشره بـ"الخليج 365" عبر خدمة صحافة المواطن، بشأن شكوى المواطن أحمد محمد عطية رضوان، المقيم بمنطقة الزهراء بمدينة المحلة الكبرى، من الضوضاء والروائح الكريهة من أحد الصناعات القديمة والقريبة من المنطقة السكنية، شكلت وزارة البيئة لجنة من إدارة التفتيش ومعمل قياس الملوثات البيئية بالإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا.

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حيث تم التفتيش بالكامل على المنشآت الصناعية القريبة من محل إقامة الشاكى، وأخذ كل القياسات البيئية اللازمة من داخل المنشأة وخارجها، كما تواصلت الوزارة مع الشاكى، وأيضا أخذ القياسات اللازمة من داخل منزله، الخاصة بالضوضاء ووطأة حرارية، وانبعاثات المداخن، وأخذ عينة من مياه السيب النهائى بعد وحدة المعالجة للمنشأة لتحليلها، ومطابقتها للمعايير الواردة بقانون البيئة، وإعداد التقارير الفنية اللازمة ومخاطبة الجهة الإدارية.